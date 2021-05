De nos jours, les jeunes – étudiants et bacheliers en particulier – ont énormément besoin d’être compris, accompagnés, orientés et motivés pour aller de l’avant et réussir leurs études, voire leur vie !

C’est à cet effet que HEM lance sa web série ‘’HEM Let’s Talk’’. Une série de très belles capsules d’accompagnement courtes et percutantes, abordant des sujets étroitement liés à la vie des jeunes, et leur permettant de mener une vie extraordinaire !

La web-série sera clôturée par un LIVE ouvert à tous les jeunes marocains, leur permettant d’échanger et de profiter en instantanée de l’expérience des coachs internationaux Allal & Aida, choisis par HEM pour contribuer à ce projet à fort impact sur la jeunesse marocaine.

Acteur citoyen, conscient de sa responsabilité en tant qu’école dans le partage du savoir et de soutien des jeunes, HEM propose un contenu web au profit des étudiants et bacheliers en particulier, les accompagnant en cette période importante dans leur vie.

En effet, les jeunes ont besoin aujourd’hui et plus que jamais d’être compris, accompagnés, orientés, motivés, rassurés et outillés en rituels et bonnes pratiques leur permettant de mieux se comprendre, d’aller de l’avant, de réussir leurs études supérieures, voire réussir leur vie.

C’est dans ce sens que HEM accompagne ces jeunes, mais également leurs familles et proches, et lance sa web-série “HEM Let’s Talk ! “.

Sept magnifiques capsules vidéo, courtes et percutantes, qui abordent des sujets pertinents et étroitement liés à la vie des jeunes. Des épisodes gratuits, accessibles et ouverts à tous sur inscription sur www.hem.ac.ma, intitulés :

De l’ado à l’adulte, un moment important dans ta vie Tire le meilleur des réseaux sociaux Reprends le contrôle de tes émotions Apprends à te motiver toi-même Examens ? Gère mieux ton temps et gagne en efficacité ! Le BAC ? Change ta façon de voir et élimine ton stress Fais toi confiance pour choisir après le BAC

Des contenus inspirationnels mais aussi très pratiques, longuement pensés et préparés avec les coachs internationaux choisis par HEM, pour contribuer à ce projet à fort impact sur la jeunesse marocaine.

A travers HEM Let’s TALK et en partant de leur propre expérience, vécu et histoire de vie, Allal BENNANI, Coach international et thérapeute & Aida BENZAKOUR, Coach et formatrice, partagent dans la bienveillance, la joie et la bonne humeur des tips, astuces et des histoires riches en learning pour les jeunes et dont ces derniers pourront réellement tirer profit.

Et ce n’est pas tout ! La web-série HEM Let’s TALK sera clôturée le Jeudi 8 juillet 2021 par un LIVE ouvert à tous les jeunes marocains. Un RDV exceptionnel à ne pas rater sur Teams LIVE Events avec Allal & Aida pour échanger avec eux, profiter en direct de leur expérience, revenir sur les moments forts de la web-série de HEM et passer à la pratique de tous les apprentissages proposés.

Les inscriptions au LIVE HEM Let’s TALK seront ouvertes prochainement sur www.hem.ac.ma