L’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information (AUSIM) au Maroc a tenu son Assemblée Générale Elective ce vendredi 11 Mars 2022. Lors de la présentation du Rapport d’activités et Moral, et le rapport Financier, les adhérents ont salué les grandes réalisations effectuées par le bureau sortant ainsi que la gestion de crise pendant la pandémie pour accompagner la communauté.

Un nouveau bureau a été élu et à sa tête Hicham Chiguer, Global Senior Director IT Finance, IT Procurement & sourcing de Majorel Corp.

Une nouvelle vision a été présentée par ce dernier. Elle retrace l’évolution soutenue et la performance des actions de l’AUSIM, figure emblématique et avant-gardiste du monde du Digital et des Technologies de l’information au niveau National et International depuis vingt-neuf ans.