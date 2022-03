Le Directeur Général de Sonasid, Akalay Ismail, a été réélu, pour un deuxième mandat 2022/2025, comme Président de l’Association des sidérurgiste du Maroc (ASM) et ce, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) élective de l’Association, réunie récemment à Casablanca.

« L’assemblée Générale de l’Association des Sidérurgistes du Maroc s’est réunie le lundi 07 mars 2022 à 15h00 au siège de l’ASM, à l’effet d’approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 et le rapport moral 2021 et afin de nommer le président de l’ASM, pour le mandat 2022/2025, tel que prévu par les statuts de l’ASM. Après délibération, l’assemblée générale a nommé à l’unanimité Akalay Ismail, Directeur Général de Sonasid, comme président de l’ASM, pour un deuxième mandat 2022/2025 », indique un communiqué de l’ASM.

L’AGO était également l’occasion d’entériner la nouvelle feuille de route qui trace les orientations et les actions qui vont être menées et ayant pour objectif d’accompagner, défendre et développer le secteur sidérurgique national, fait savoir la même source.

Le secteur sidérurgique, à l’instar des industries nationales, se trouve à devoir faire face à des défis de taille pour maintenir et développer son industrie dans un environnement marqué par une forte augmentation des prix de l’énergie et des matières premières et dans une économie mondiale tourmentée.

Conscient de l’enjeu environnemental et de ce que ce dernier peut représenter pour les Marocains en premier lieu et pour l’avenir de l’industrie de la sidérurgie, le nouveau bureau a exprimé sa ferme ambition d’accompagner les opérateurs sidérurgiques dans leur démarche de production « d’Acier vert » et vers le renforcement des exportations de l’Acier « Made in Morocco ».

En outre, le conseil d’administration a acté la décision de créer au sein de l’ASM, un « Comité d’éthique », qui sera présidé par Hatim Senhaji, Directeur Général de Maghreb Steel et qui aura pour mission de suivre de près, tout agissement ou comportement considéré comme non-éthique, impactant le bon développement du secteur sidérurgique nationale et la sauvegarde des investissements engagés par les opérateurs.

Le comité d’éthique aura pour rôle de veiller au respect de la Charte de bonne conduite instaurée par l’ASM et entrée en vigueur en mars 2019. Ainsi, un nouveau conseil d’administration a été élu, composé de la totalité de ses membres, pour mettre en œuvre la nouvelle feuille de route. Il s’agit de Akalay en qualité de président (Sonasid), de Abdelmajid Belmekki en qualité de Vice-Président (Riva Industries), de Anas Chraibi en qualité de Trésorier (Maghreb Steel), de Ahmed Machrah en qualité de membre du Conseil (Somasteel) et de Farhad Amarsi en qualité de membre du Conseil (UIS).

Rappelons-le, le secteur sidérurgique national génère un chiffre d’affaires de plus de 13 milliards de dirhams (MMDH), 5.000 emplois directs, 12.000 emplois indirects et totalise plus de 15 MMDH d’investissement et 1,2 MMDH de valeur ajoutée.

L’ASM a pour vocations essentielles de soutenir et accompagner les opérateurs du secteur et engagé dans un processus économique patriotique et agit pour structurer l’industrie sidérurgique marocaine.