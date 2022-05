AISA ONG Internationale a nommé le designer marocain Hicham Lahlou comme parrain officiel de la journée internationale du Vivre Ensemble en Paix pour l’année 2022, célébrée le 16 mai.

Dans sa lettre de nomination, l’ONG a salué l’engagement de Lahlou « à partager et à diffuser cet idéal pour une humanité plus fraternelle et plus humaine », assurant que ces principes correspondent aux valeurs que cette journée souhaite véhiculer.

« En permettant à notre ONG et à cette journée de bénéficier de votre image et votre aura, vous nous donnez l’opportunité d’augmenter l’impact de nos actions et de diffuser le message du Vivre Ensemble et de la Paix », peut-on lire.

Grâce à Lahlou, « l’édifice de la Paix va continuer à se construire et à grandir de jour en jour », poursuit la même source.

De son côté, le designer a exprimé sa fierté de cette nomination, adressant ses remerciements à l’organisation « pour cet honneur et cette confiance ».

A cet égard, il a appelé tout un chacun à s’engager pour un monde meilleur de paix, de fraternité et d’amour.

Hicham Lahlou est un designer marocain, diplômé de la prestigieuse Académie Charpentier de Paris. Il s’est forgé un nom dans le design immobilier, les arts de la table et des objets en collaborant avec des marques de renommée internationale.

Distingué aux côtés de Virgil Abloy et Sir David Adjaye dans la catégorie Lyfestyle & Design parmi les 100 personnalités d’ascendance africaine les plus influentes au monde de l’édition 2021, il est reconnu par le « MIPAD – Most Influential People of African Descent » à New York en octobre 2021, avec le soutien des Nations Unies.

Le designer international vient d’être nommé en avril dernier « Envoyé Spécial » pour la Région MENA (Afrique du Nord et Moyen Orient) et l’Afrique du Président de la World Design Organization (WDO), David Kusuma.

Hicham Lahlou œuvre à mettre son art au service de l’universel et de la compréhension mutuelle des cultures.