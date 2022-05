Le Forum économique Maroc-Hongrie a été tenu, ce lundi à Casablanca, à l’initiative de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l’Ambassade de la Hongrie au Maroc et l’Agence hongroise de promotion des exportations (HEPA).

Cette rencontre a été l’occasion de prendre connaissance des climats des affaires au Maroc et en Hongrie et d’identifier les opportunités de coopération entre les entreprises des deux pays, notamment dans les secteurs de l’agro-alimentaire, de l’agriculture, de l’énergie, du tourisme, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et des Technologies de l’Information et de la Communication, indique la CGEM dans un communiqué.

Il a également été question des potentialités du Maroc en tant que hub pour l’Afrique pour les acteurs économiques hongrois et de rehausser le niveau des échanges entre les deux pays qui s’articule autour de 4 milliards de dirhams échangés en 2020, ajoute la même source.

Cette rencontre a été marquée par la présence de Badr Alioua et Moulay Youssef Alaoui, respectivement Président de la Commission Internationale et Président du Conseil d’Affaires Maroc – Hongrie de la CGEM, de Miklós Tromler, Ambassadeur de la Hongrie au Maroc, de Meryem Kabbadj, directrice de l’export de l’Agence Marocaine des Investissements et des Exportations (AMDIE) et de Lóránd Lang, responsable des opérations MENA de HEPA.

Ce Forum intervient après la récente signature du renouvellement du Conseil d’affaires Maroc – Hongrie entre le CGEM et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Hongrie, rappelle le communiqué.