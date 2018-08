Infomédiaire Maroc – la prestigieuse distinction ‘Clef Verte’ vient d’être attribué au Hilton Tanger City CenterHotel&residences, par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement; un Écolabel environnemental international, créé par la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement (FEE).

Une honorable reconnaissance aux efforts déployés par la direction et équipes du Hilton Tanger City CenterHotel&residences, ayant une politique RSE fort ambitieuse qui veille sur leur participation active aux différentes actions liées à l’environnement ; comme le EarthHour, le Global Week of Service, etc… Et ce, pour un ultime objectifd’assurer un tourisme responsable, et concrétiser la vision globale de la chaîne Hilton visant à renforcer son empreinte écologique et doubler son investissement dans l’impact social d’ici l’an 2030.

Ainsi, l’engagement du Hilton Tanger City CenterHotel&residencespour une gestion écoresponsable s’est traduit par de nombreuses actions dans laquelle l’hôtel s’est engagé en seulement une année depuis son ouverture ; dont la réduction effective de 50% de la consommation en eau et électricité, l’action Soap For Hope, une première au Maroc, qui consiste à recycler le savon utilisé dans l’hôtel et sa distribution auprès des personnes dans le besoin, l’utilisation de produits de nettoyage non nocifs, la réduction des déchets alimentaires et le recyclage des huiles de cuisine usagées et encore plus d’actions qui permettent une parfaite adhésion à l’amélioration du mouvement de la protection environnemental dans la région du nord; notant quel’hôtel Hilton Tanger City Center Hotel&Residences est désormais le seul hôtel reconnu par ce label pour la période 2018 – 2019 dans la ville de Tanger.

A cette occasion M. RaoufBenchedli ;Cluster General Manager des hôtels Hilton Garden Inn et Hilton Tanger City Center Hotel&Residences, a déclaré : « Nous portons au développement durable une attention particulière, et c’est un honneur pour nous de recevoir ce label. Nous sommes convaincus que de petits gestes de tous les jours peuvent apporter une grande différence, nous permettant ainsi de se distinguer par de telles certifications, et appliquer localement la politique globale de Hilton dans ce sens, comme le programme TravelWithPurpose, qui vise à impacter positivement notre environnement et communauté »

Rédaction Infomédiaire