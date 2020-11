Dans le cadre de ses ambitions de développement en Afrique, le Groupe Holmarcom s’est associé à la société danoise, A.P. Moller Capital, qui a acquis 49% de Mass Céréales al Maghreb, afin de réaliser conjointement des investissements en infrastructures céréalières dans le Continent.

A travers ses deux terminaux de déchargement et de stockage situés dans les ports de Casablanca et de Jorf Lasfar, Mass Céréales al Maghreb assure la manutention de près de la moitié des importations annuelles de céréales en vrac au Maroc.

Le Groupe Holmarcom, qui conserve 51% de participations dans Mass Céréales al Maghreb, poursuivra ainsi avec A.P. Moller Capital ses objectifs d’implantation de nouveaux terminaux céréaliers dans les ports africains, dans le but de créer des chaînes d’approvisionnement fiables et efficaces qui soutiendront la sécurité alimentaire et créeront des emplois durables.

Filiale d’un groupe danois, A.P.Moller Capital est une société de gestion qui gère des fonds d’investissement dans le secteur des infrastructures, dans les marchés en croissance, notamment en Afrique.

Ce partenariat vise à regrouper les expertises complémentaires des 2 Groupes et mutualiser leurs efforts afin d’accélérer leurs politiques de croissance dans le continent africain.