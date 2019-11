Un homme d’affaires a déboursé plus d’un million de dollars pour s’offrir une place de parking dans l’immeuble le plus cher au monde, à Hong-Kong.



C’est dans la tour baptisée « The Center », actuellement cinquième au classement des plus haut gratte-ciel existants que ce trouve cette fameuse place, qui serait également la plus chère à travers le monde.