Le Club Afrique Développement du groupe bancaire marocain Attijariwafa bank a organisé, les 30 et 31 octobre avec SCB Cameroun, une mission multisectorielle dans la capitale économique du Cameroun Douala autour du thème « Trade: levier de croissance des entreprises ».



Parrainée par le ministre camerounais du Commerce Mbarga Antangana, cette mission de deux jours s’est déroulée en présence de plus de 300 participants dont des délégations représentant des entreprises en provenance de Côte d’Ivoire, de Tunisie, d’Egypte et du Maroc.



Plus d’une centaine de rendez-vous d’affaires ont été enregistrés notamment dans les secteurs des IMME, du BTP, de l’emballage, de la chimie parachimie, des TIC et du négoce.



Intervenant à cette occasion, la directrice du Club Afrique Développement, Mouna Kadiri a passé en revue le chemin parcouru par la dynamique « Afrique Développement », rappelant qu’en moins de dix ans, plus de 10.000 entreprises de plus de 40 pays du continent et des pays partenaires se sont rencontrées, et ont généré plus de 22.000 rendez-vous d’affaires dans le cadre du Forum International Afrique Développement lancé en 2010, outre l’organisation de 17 missions multisectorielles dans 15 pays du continent depuis 2016.



« Nous pouvons témoigner de manière incontestable de l’appétit de l’entreprise africaine pour le développement intra-continental et ce, à la veille de l’historique entrée en vigueur de la ZLECA (Zone de Libre Échange Continentale Africaine) pour peu de lui apporter un cadre fiabilisé, un accompagnement durable et approprié », a-t-elle déclaré.



Pour sa part, le directeur général de SCB Cameroun, Mohammed Mejbar a évoqué « les importants efforts consentis par l’Etat du Cameroun pour développer le commerce extérieur » et la nouvelle règlementation des changes qui apporte des innovations substantielles dans l’exercice de l’activité de changes en zone CEMAC.



Il a également rappelé la participation active de SCB Cameroun, filiale du groupe Attijariwafa bank, depuis avril 2011 à la bancarisation du pays et sa position d’acteur majeur dans l’accompagnement de l’Etat dans son programme de réalisation de ses projets structurants.



Durant ce concave, le Trophée Sufawe (Stand Up For African Women Entrepreneurs) a été a été décerné, jeudi, à Mme Kate Fotso, fondatrice et Présidente de Telcar Cocoa en reconnaissance de l’impact de son action en termes de créations de valeurs et d’emplois à l’échelle du Cameroun et du continent.



Le programme SUFAWE est une initiative du Club Afrique Développement dédiée à l’entrepreneuriat féminin lancée lors du Forum International Afrique Développement 2017 et consolidée par le partenariat signé entre le groupe Attijariwafa bank, la Banque Africaine de Développement (BAD) et plusieurs associations patronales féminines africaines portant sur l’accompagnement des femmes entrepreneures africaines, à l’occasion de la 6e édition du Forum tenue en mars dernier.



Cette rencontre est l’un des grands rendez-vous de l’année après la sixième édition du Forum International Afrique Développement organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank à Casablanca, les 14 et 15 mars derniers, le lancement du Club Afrique Développement Egypte et la mission multisectorielle tenue les 4 et 5 juillet derniers à Abidjan, en Côte d’Ivoire.



Le Club Afrique Développement, créé par le groupe Attijariwafa bank en 2016, se donne comme ambition de fédérer la communauté des affaires, les dirigeants, les représentants publics afin de dynamiser de manière pragmatique les investissements à l’échelle du continent