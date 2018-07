Infomédiaire Maroc – Elitetraveler, le magazine du “lifestyle jet privé” vient de sortir son très attendu “Top 100 Suites in the World”.

Ce classement est qualifié par le magazine comme “la liste définitive des hébergements les plus opulents, extravagants et décadents de le planète”.

Et en plus de classer 100 suites de plus beaux hôtels du monde par destination, par thèmes et par taille, ce top 100 possède un sous-classement des 10 suites les plus chères.

Et dans ce Top 10, le Grand Riad du Royal Mansour Marrakech arrive en 6ème position avec un prix de 43 480 dollars ($), derrière la Villa Hilltop de l’Île Laucala aux Fidji (45 000 $), le Penthouse de l’Hotel Faena Miami Beach (50 000 $), la Suite Penthouse de l’Hôtel Martinez à Cannes (53 200 $), la Suite Five-Bedroom Terrace de l’Hôtel Mark à New York (75 000 $) et la Suite Penthouse Royal de l’Hôtel Président Wilson à Genève (80 000 $).

Rédaction Infomédiaire