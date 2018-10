Infomédiaire Maroc – Eagle Hills et Marriott International ont annoncé aujourd’hui le projet St. Regis Tamuda Bay. Cette nouvelle destination marque également l’arrivée de l’emblématique marque hôtelière de luxe au Maroc. Situé au cœur de la baie de Tamuda, sur la côte nord-ouest du pays, l’hôtel St. Regis Tamuda Bay représentera l’une des composantes les plus importantes de La Bahia Blanca, le resort balnéaire qui sera édifié par la société privée d’investissement et de développement immobilier, Eagle Hills.

Cette station au charme marocain, rendra un puissant hommage à l’héritage culturel andalou à travers un design soigné, un service exceptionnel et des offres gastronomiques de très haut niveau.

« Le riche héritage culturel et historique du Maroc séduit depuis longtemps le voyageur de luxe. Le St. Regis Tamuda Bay constitue un projet majeur pour la marque St. Regis, qui continue toujours à croître à l’échelle mondiale, au sein de nouvelles destinations, qui accueillent une toute nouvelle génération de voyageurs de luxe », a déclaré Alex Kyriakidis, président et directeur général Moyen-Orient et Afrique de Marriott International.

« Nous sommes ravis de renforcer davantage notre partenariat avec Eagle Hills, de même que nous sommes impatients d’offrir à nos clients une toute nouvelle expérience, à la fois adaptée à la destination Maroc et fidèle à l’héritage de St. Regis. »

De son côté, M’Hammed El Merini, directeur général d’Eagle Hills au Maroc, a annoncé : « Nous sommes ravis de pouvoir rehausser notre partenariat avec Marriott International à une toute autre échelle, tout en bénéficiant de l’héritage de St. Regis et de la qualité de service personnalisée renommée de la marque ». Et d’ajouter : « Le St. Regis Tamuda Bay établira de nouveaux standards en matière de service et de sophistication hôtelière au Maroc. Nous sommes d’ailleurs impatients de commencer à accueillir nos futurs clients pour leur faire découvrir le luxe incomparable de notre complexe. »

Aspirant à devenir la meilleure adresse de la région, le St. Regis Tamuda Bay offrira un accès direct à l’une des plus belles plages du monde. L’hôtel se composera d’une centaine de chambres, ainsi que d’un ensemble de suites luxueusement aménagées et offrant une vue imprenable sur la mer. Ces suites et chambres arboreront toutes les prestigieuses marques de fabrique de la célèbre enseigne, ainsi que son très luxueux service de majordomes signé St. Regis.

Les offres gastronomiques sophistiquées seront déclinées au sein d’un restaurant premium, qui sera ouvert toute la journée, et qui proposera une très grande variété de sélections culinaires, avec accès à l’emblématique St. Regis Bar. Les installations de loisirs se composeront d’un spa, d’une piscine et d’un centre de remise en forme ultramoderne. Le St. Regis Tamuda Bay mettra également à la disposition de ses invités des espaces de réunion sophistiqués, qui seront capables d’accueillir tous types d’événements.

La Bahia Blanca prendra la forme d’un resort touristique exclusif qui sera installé sur la magnifique côte Tamuda Bay et qui offrira une hospitalité grand luxe. Il se composera d’un nombre restreint de villas résidentielles situées en bord de mer avec des installations de loisirs haut de gamme, dont un parc et une aire de jeux pour enfants.

Rédaction Infomédiaire