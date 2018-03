Infomediaire Maroc – A l’horizon 2022, les clients de la célèbre chaine hôtelière Hilton pourront à nouveau séjourner dans la Capitale marocaine après la signature d’un accord historique avec le fond Wessal Capital. Lors de la cérémonie de signature qui s’est déroulée à Dubaï, un accord de gestion pour l’ouverture d’un Hilton de 150 chambres à Rabat, au sein du grand projet Wessal Bouregreg, a été confirmé.

Pour rappel, Wessal Bouregreg est un projet structurant multifonctionnel qui offrira un nouveau cadre de vie aux habitants de Rabat et de Salé à travers ses composantes résidentielles, son quartier d’affaires, de nombreuses attractions culturelles et de loisirs et des promenades tout au long des rives du fleuve du Bouregreg. Les clients du Hilton Rabat pourront bénéficier d’une panoplie d’équipements de proximités et de divertissements tels qu’ un shopping mall, le Grand Théâtre de Rabat conçu par la célèbre architecte feu Zaha Hadid ainsi bien que d’autres attractions culturelles. L’hôtel lui-même offrira un choix de restauration varié, une piscine extérieure, un spa, un salon et un des espaces de réunion.

Selon Rudi Jagersbacher le président du groupe Hilton Moyen-Orient, Afrique et Turquie: « Cet hôtel annonce notre retour à Rabat, tout en faisant partie de l’un des projets les plus importants de la ville. En effet, le projet Wessal Bouregreg va permettre de consolider le positionnement de Rabat comme un véritable centre culturel et de loisirs de la région et de répondre à la forte demande internationale d’hébergement de haut standing. L’an dernier, le groupe Hilton a ouvert un bureau de représentation permanente pour assurer son développement en Afrique du Nord, nous avons aussi ouvert avec succès deux hôtels à Tanger et nous avons trois hôtels en construction à Al Houara, Taghazout Bay et Casablanca. Le groupe Hilton profite d’un bon élan au Maroc et je m’attends à ce que notre implication dans ce projet soit un catalyseur pour notre croissance future dans la région. »

De son côté, le Directeur Général de Wessal Capital, Abderrahmane El Ouazzani a déclaré que « la signature de ce contrat de management avec le groupe Hilton revêt une importance particulière, puisque c’est le premier d’une longue liste de futurs établissements hôteliers que Wessal Capital entend développer. Le Hilton Rabat sera situé en plein cœur de la Place Culturelle de Wessal Bouregreg. Nous avons choisi le groupe Hilton pour son expérience historique et son excellence dans le secteur de l’hôtellerie ».

Rédaction Infomediaire.