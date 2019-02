Le portefeuille de marques de luxe de Marriott International au Maroc devrait poursuivre son développement avec la signature du St. Regis Marrakech Resort. Propriété de la société Assoufid Properties Development S.A., le St. Regis Marrakech Resort fera partie du complexe de golf Assoufid Golf Resort et comprendra 80 chambres et villas luxueuses, offrant toutes une vue spectaculaire sur les montagnes de l’Atlas. Avec des installations de loisirs telles qu’un spa, une piscine et un centre de remise en forme ultramoderne, le complexe St. Regis Marrakech proposera également six expériences culinaires différentes, dont deux restaurants de spécialités et le célèbre bar St. Regis inspiré du King Cole Bar, emblème de la marque à New York. Lieu idéal pour s’évader de la ville, le complexe sera situé à proximité du club de golf 18 trous primé Assoufid, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs terrains de golf en Afrique. Le complexe qui appartient à Assoufid Properties Development SA et est développé par United Real Estate Company (URC) -qui fait partie du groupe de sociétés Kuwait Projects Company (KIPCO)- devrait être inauguré en 2024.

Marriott International prévoit également l’ouverture en 2019 du Ritz-Carlton Rabat, qui sera le premier établissement de luxe de Marriott International au Maroc. Et parmi les autres ouvertures prévues, figure aussi le Marrakech Marriott Hotel au Maroc.

IM