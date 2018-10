Infomediaire Maroc – Après l’édition 2015 des Prix Villégiature Awards, le Royal Mansour Marrakech est fier d’avoir remporté une nouvelle fois le « Grand Prix du Meilleur hôtel en Afrique » lors de la 16ème édition qui s est déroulée lundi 15 octobre dans les salons historiques du Château de Ferrières.

Depuis 2003, les Villégisture Awards récompensent les plus beaux hôtels d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie avec un jury composé de 23 grands journalistes de la presse mondiale.

Dans ls catégorie « Meilleur hôtel d’Afrique » l’hôtel était nominé aux cotés de :

La Mamounia (Marrakech, Maroc)

La Badire (Hammamet, Tunisie)

Lupita Island Resort (Lake Tanganyiks, Tanzania)

Sofitel Rabat Jardin des Roses (Rabat, Maroc)

Hotel Tigmiza (Marrakech, Maroc)

2018 a été une année pleine de succès pour le Royal Mansour Marrakech qui s’est vu remettre plusieurs prix prestigieux Le Forbes Travel Guide qui récompense 27 hôtels à travers le monde lui a attribué ses tant convoitées 5 étoiles. À cela, s’est ajouté le prix du Happy Guest Awards lors de la Convention annuelle de Leading Hotels of the World, récompensant seulement 6 hôtels. Enfin, le prix du Worid’s Most Prestigious Venue décerné par l’académie Prestigious Star Awards, qui a mis en avant le Royal Mansour parmi 200 hôtels sélectionnés.

Et enfin, le prix Villégiature 2018 à confirmé une nouvelle fois le statut et la splendeur du Royal Mansour et ce « grâce au travail sans relâche des équipes d’exception et des meilleurs artisans du pays. Le Royal Mansour Marrakech représente la quintessence de l’hôtellerie de grand luxe et, grâce à ces prix, l’établissement prouve une fois de plus qu’il représente la vitrine du Royaume du Maroc », a déclaré Jean-Claude Messant, directeur général du Royal Mansour Marrakech.

Rédaction Infomediaire.