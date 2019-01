Infomédiaire Maroc – Le Forum de l’Investissement Hôtelier en Afrique (FIHA) se tiendra les 7 et 8 février 2019 à Marrakech. Cet évènement sera la première conférence sur l’investissement hôtelier en Afrique francophone, attirant à l’échelle internationale de nombreux grands opérateurs hôteliers, investisseurs, financiers, sociétés de gestion et leurs conseillers.

Il réunira les plus grands investisseurs internationaux dans l’hôtellerie et mettra en relation les chefs d’entreprise des marchés internationaux et locaux, afin de stimuler les investissements dans les infrastructures touristiques et les projets de développement hôtelier à travers le continent.

Le FIHA examinera les possibilités de développement de l’hôtellerie et du tourisme en Afrique du Nord et de l’Ouest, ainsi que les difficultés rencontrées pour financer et mettre en œuvre des projets. La conférence offrira également aux organisations locales l’occasion de se rencontrer et de nouer des partenariats avec les principaux acteurs internationaux.

De nouvelles données seront également présentées à la conférence, y compris les dernières mises à jour de STR et Extenso Tourism sur les revenus générés par différents types d’hôtels sur divers marchés africains.

A noter que le Radisson Hotel Group donnera une conférence le 7 février.

Rédaction Infomédiaire