Infomédiaire Maroc – La ville de Marrakech, première destination touristique marocaine, va accueillir les 7 et 8 février 2019 la première édition du Forum sur les investissements dans les hôtels en Afrique (AHIF), un événement lancé par Bench Events, en parallèle à celui du Forum de l’investissement hôtelier africain (FIHA). Cette grand-messe touristique réunira les pays d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest et vise à développer leurs économies et soutenir les investissements dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration.

Cette importante manifestation, soutenue par l’Agence marocaine pour le développement du tourisme (SMIT), mettra en contact des dirigeants d’entreprises des marchés internationaux et locaux dans le but de stimuler les investissements dans les projets touristiques, les infrastructures, le divertissement et le développement hôtelier dans la région.

Ce premier rendez-vous de l’AHIF réunira plus de 250 dirigeants d’entreprises. Plus de 60 professionnels de premier plan du secteur partageront leurs expériences et leurs expertises en matière d’investissement et de développement en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest francophone.

Outre les rencontres entre opérateurs économiques, plusieurs sessions seront animées par des experts et professionnels du secteur dont Mossadeck Bally, fondateur et PDG du groupe Azalaï Hotels, l’un des pionniers de la marque d’hôtels indépendante africaine, Imad Barrakad, directeur général de l’Agence marocaine pour le développement du tourisme (SMIT), Jalil Benabbés-Taarji, administrateur et directeur général du groupe Tikida…

Rédaction Infomédiaire