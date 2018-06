Infomédiaire Maroc – Après avoir établi son siège au Maroc en 2015, ONOMO Hotels annonce sa prise de participation majoritaire dans le groupe Cantor Hotels, un groupe hôtelier marocain jeune et dynamique, positionné sur l’hôtellerie d’affaires milieu de gamme fondé en 2010 par Hassan Ait Ali.

Le groupe ONOMO Hotels intègre ainsi à son portefeuille 6 hôtels : 2 hôtels ouverts et 4 hôtels actuellement en cours de construction, totalisant 740 chambres. Des localisations de premier plan ou à très fort potentiel, pour ces établissements implantés dans les trois principales villes du pays : Casablanca, Rabat et Tanger, qui offriront à leur clientèle des espaces d’hébergement, de restauration et de vie, au design contemporain et à un excellent rapport qualité prix.

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la logique d’accélération du développement et de diversification géographique du groupe ONOMOHotels sur le continent africain. Le groupe ONOMO Hotels figure parmi les chaînes hôtelières présentant le plus fort potentiel de développement sur le continent.

Avec plus d’une vingtaine d’hôtels d’ici à 2020, le groupe ONOMO Hotels ambitionne de devenir la première plateforme hôtelière panafricaine du segment 3 étoiles.

« Nous nous réjouissons de cet accord stratégique qui annonce une étroite collaboration entre le groupe ONOMO Hotels et le fondateur historique du groupe Cantor, qui continuera à accompagner le développement du groupe au Maroc pour créer une référence originale, locale et contemporaine dans l’hôtellerie milieu-de-gamme. », souligne Julien Ruggieri, Président du groupe ONOMOHotels.

Tous les hôtels seront opérés sous l’enseigne ONOMO Hotels.

Pour rappel, ONOMO Hotels est un groupe hôtelier africain d’établissements 3* à destination d’une clientèle affaires dont le siège, basé à Casablanca, bénéficie de l’accompagnement de proximité de Casablanca Finance City Authority et des avantages du statut CFC.

Rédaction Infomédiaire