Infomédiaire Maroc – L’hôtel Tikida Golf Palace d’Agadir a intégré la célèbre association Relais & Châteaux. Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de plus de 540 hôtels et tables d’exception, tenus par des hommes et des femmes indépendants, tous animés par la passion de leur métier et très attachés à l’authenticité des relations qu’ils établissent avec leurs clients.

Présents sur les cinq continents, Relais & Châteaux invite chacun à découvrir un art de vivre inscrit dans la culture d’un lieu, et à partager une histoire humaine unique. Les membres de Relais & Châteaux ont le profond désir de protéger, faire vivre et valoriser la richesse et la diversité de la cuisine et des cultures hospitalières de la planète.

Ils ont porté cette ambition, comme celle de la préservation des patrimoines locaux et de l’environnement, au travers d’un Manifeste, en novembre 2014 à l’Unesco.

IM