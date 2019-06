Le Kenzi Menara Palace a remporté le prix ‘‘Morocco’s Leading Family Resort 2019’’, soit l’hôtel leader pour accueillir les familles. Ce prix a été décerné lors du 26ème ‘‘Annual World Travel Awards ;

Pour rappel le Kenzi Menara Palace est un vrai havre de paix luxueux. Le parfum des fleurs d’oranger, l’impressionnante vue sur les monts de l’Atlas, la fraîcheur des patios, Marrakech est présente aux quatre coins de l’hôtel situé face aux remparts et aux Jardins Royaux de l’Agdal. Immergé dans une bulle de raffinement, le Kenzi Menara Palace offre une atmosphère et un bien-être incomparables pour tous vos voyages d’affaires ou de loisirs.

Le Kenzi Menara Palace offre une situation privilégiée à Marrakech, à quelques minutes de la mythique Place Jemaa El Fna, de l’ancien quartier colonial du Guéliz ou encore des principaux golfs, l’hôtel se trouve bien au cœur des plus grands centres d’intérêts touristiques.

O.SPA by Kenzi édifié sur plus de 1 800m² dans un cadre reposant est dédié à l’éveil des sens et à la détente. Les soins orientaux ou soins de détente sont prodigués par des professionnels expérimentés dans des cabines personnalisées.