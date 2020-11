le 25 Novembre 2020, la passerelle de paiement Sipay Plus et HPS, multinationale leader dans la fourniture de solutions et de services de paiement ont annoncé aujourd’hui la signature d’un nouveau partenariat pour la combinaison de leurs technologies de paiement électronique innovantes afin de maximiser les synergies entre les deux plates-formes. Les deux sociétés ont décidé de combiner leur capacité technologique et leur expérience dans le secteur des paiements pour offrir un service plus complet et élargir la portée de leurs opérations à l’international.

Cette alliance se matérialise par une mutualisation de technologies entre leurs plates-formes respectives, se complétant à la fois pour fournir au marché une solution de paiement plus étoffée et avec une plus vaste couverture géographique, offrant à ces entreprises une plus large capacité de service pour leurs clients mondiaux. De cette manière, les entreprises pourront profiter de toutes les synergies générées, ainsi que d’une plus grande compétitivité mondiale et d’économies d’échelle, avec les économies conséquentes de coûts d’exploitation pour les entreprises internationales.

José Luis Nevado, PDG et fondateur de Sipay, exprime sa satisfaction après l’accord et commente: «Le fait d’avoir signé cette alliance stratégique avec une entreprise comme HPS nous aidera à renforcer notre présence internationale et à couvrir un champ beaucoup plus large dans la chaîne de valeur des paiements. Nous pourrons ajouter à notre couverture géographique actuelle centrée sur l’Europe, les États-Unis et l’Amérique Latine, de nouveaux territoires dans les zones d’Afrique et du Moyen-Orient, offrant ainsi un service beaucoup plus complet. Dans un environnement de plus en plus mondialisé, cette présence sur quatre continents sera très bénéfique pour l’écosystème et, surtout, pour nos clients ».

De son côté, Abdeslam Alaoui Smaili, Directeur Général de HPS, indique son enthousiasme pour ce nouveau partenariat : «Ce nouvel accord amènera les deux sociétés un peu plus loin, générant de grandes synergies et ouvrant de nombreuses opportunités sur les marchés sur lesquels les deux sociétés opèrent. Nous sommes convaincus que notre partenariat apportera aux marchés des solutions innovantes et fluides qui simplifieront la vie de ses utilisateurs».