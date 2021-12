Le Conseil d’Administration s’est réuni en date du 22 décembre 2021 sous la présidence de Horani pour valider la nouvelle gouvernance et la nouvelle organisation du Group HPS.

Cette évolution a pour objectif de porter les Initiatives stratégiques et accélérer la croissance du Groupe en visant notamment à:

– Mettre l’innovation au centre de l’Entreprise en créant une Entité “SOFTWARE FACTORY’ en charge du produit PowerCARD indépendante des métiers d’intégration et de

Processing;

– SImplifier l’organisation commerciale autour du paiement pour supporter nos activités de ventes et de mise en oeuvre de l’ensemble de notre offre au travers d’un

Entité ‘MARKET” organisée autour de différentes directions régionales privilégiant ainsi la proximité avec nos clients;

– Intégrer les récentes acquisitions sous une même Entité « PAYMENT SERVICES” pour faciliter et accélérer les synergies:

– Consolider notre position de gestionnaire du Switch au Maroc;

– Soutenir notre stratégie de croissance externe;

– Renforcer la valorisation du Capital Humain, vecteur majeur de la croissance durable du Groupe;

– Améliorer la gouvernance en tenant compte de la maturité du Groupe et de sa dimension internationale;

– Consolider la stratégie RSE et la faire porter au plus haut niveau du Groupe.

Le modèle adopté par l’entreprise depuis sa création en 1995. est basé sur le cumul des fonctions de Président et de Directeur Général. Ce choix a permis de privilégier la rapidité

et l’efficacité de la prise de décision et de renforcer la cohésion de l’organisation.

Aujourd’hui, et compte tenu du niveau de maturité du Groupe, le Conseil d’Administration

estime que la séparation des fonctions de Président et de Directeur Général permettra:

– d’assurer la relève à tous les niveaux de responsabilité et notamment au niveau de la présidence et de la direction générale de l’entreprise;

– le renforcement du rôle du Président qui doit se concentrer sur les missions propres à sa fonction;

– de prendre en compte la dimension internationale de l’entreprise en répondant aux attentes des clients et des investisseurs qui privilégient la séparation des deux fonctions.

Ainsi, le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité:

– de séparer les fonctions de Président et de Directeur Général, tout en préservant la rapidité et l’efficacité de la prise de décision ainsi que la cohésion de organisation;

– de nommer Mohamed Horani Président du Conseil d’Administration de HPS;

– de nommer Abdesselam Alaoui 5mai11 Directeur General de HPS.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé, en sus des comités déjà existants (Comité d’Audit. Comité de Nomination et de Rémunération) de créer un comité “Stratégie et ESG” qui sera présidé par Mohamed Horani.

La nouvelle organisation entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Elle facilitera l’alignement de l’ensemble des initiatives stratégiques et permettra la montée en puissance d’une équipe dirigeante en mesure de porter le plan stratégique du Groupe sur les années é venir, Ces dernières années, le Groupe HPS a entamé un projet de transformation pour accélérer son développement. Ce projet s’est notamment traduit par la prise en charge de l’activité Switching au Maroc. par un positionnement ambitieux sur l’activité Processing. par une stratégie de décentralisation et de proximité de nos activités opérationnelles

avec la création de plusieurs “Delivery Centers”, et par une stratégie plus volontariste en termes de croissance externe.

Dans ce contexte, et pour porter efficacement ce projet de transformation. il est devenu essentiel de procéder a une restructuration organisationnelle qui permettra de

renforcer la proximité avec nos clients et nos marchés, d’optimiser la synergie entre les différentes activités tout en préservant l’agilité et la capacité d’innovation du Groupe.

Cette nouvelle organisation s’articulera autour des entités opérationnelles suivantes:

. Entité “MARKET’

Les activités de proximité à savoir les ventes, l’implémentation et le déploiement de nos solutions, ainsi que le support client, seront décentralisées sur l’ensemble des Delivery Centers: Maroc, Dubai, France, Afrique du Sud, Singapour, Grèce et Maurice. Ces Delivery Centers sont regroupés sous l’Entité Market et seront responsables du développement commercial des offres ainsi que de leur déploiement aussi bien pour le modèle Licence que pour le modele Processing.