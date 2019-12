Au Maroc, plus de deux millions de personnes sont concernées par l’exploitation du système agroforestier de l’arganier, qui s’étend sur une superficie de 830 000 hectares.

Et selon les chiffres de l’Établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE), les quantités d’huile d’argan exportées seraient passées de moins de 40 tonnes en 2003-2004 à plus de 343 tonnes en 2009-2010.

Les principaux pays importateurs étant la France (78 %), l’Allemagne (7,6 %) et la Suisse (7 %).