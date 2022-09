Les exportations de l’huile d’olives ont atteint en volume 13.200 tonnes durant les huit premiers mois de cette année, soit le double du volume de 2021 à la même période, et en valeur 456 millions de dirhams (MDH), en hausse de 47%, selon le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

« Les exportations de l’huile d’olive enregistrent de bonnes performances durant l’année 2022, due essentiellement à une forte demande sur les principaux marchés internationaux », souligne le ministère dans un communiqué, précisant que cette tendance à la croissance a concerné les principaux marchés de destination, avec une croissance particulièrement importante sur le marché de l’Union Européenne (soit 3,2 fois en volume et 3,6 fois en valeur).

Par ailleurs, les exportations de l’huile de grignon d’olive ont aussi enregistré une augmentation importante à fin août 2022, avec un volume de 13.100 tonnes (x2,4) et une valeur de 212 MDH (x3,5).

A préciser que la production nationale d’olive pour la campagne 2021-2022 est estimée à 1,96 million de tonnes, en hausse de 21% par rapport à la campagne précédente.