COMMUNIQUE DE PRESSE

Cette année, le chef pâtissier du Hyatt Regency Taghazout, Youssef Iderrazn, rivalise d’inventivité et joue la carte de la culture berbère en lui rendant hommage à travers sa création gourmande : La bûche berbère « Yaz ».

Sa forme originale est représentée par le signe Tifinagh « YAZ » ⵣ, qui symbolise l’alphabet amazigh. Elle représente la consonne /z/. Cette lettre est conservée à l’origine comme lettre- symbole de la cause culturelle et la langue berbère en Afrique du Nord. Elle évoque aussi l’emblème de la personne libre.

Cette création, le chef pâtissier du resort Youssef Iderrazn, l’a imaginé comme un voyage aux saveurs pour rassembler les gourmands. Elle révèle à la dégustation des notes de chocolat craquants aux amandes, qui enrobe entre le biscuit et le croustillant, l’insert coulant à l’Amlou, le fameux nutella marocain à base d’huile d’argan, amande et miel. Un vrai régal pour les papilles et un bel hommage à la culture berbère.

En parallèle, pour la période des festivités, et pour terminer l’année en toute gourmandise, le chef proposera aussi une sélection de pâtisseries signatures à emporter dont l’incontournable galette des rois pour célébrer l’épiphanie.