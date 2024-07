Le flux net des Investissements directs étrangers (IDE) s’est élevé à plus de 10,1 milliards de dirhams (MMDH) au cours des cinq premiers mois de cette année, contre 4,8 MMDH durant la même période un an auparavant, selon l’Office des Changes.

Les recettes de ces investissements ont augmenté de 19,6% à plus de 16,16 MMDH et les dépenses ont reculé de 30,4% à 6,05 MMDH, précise l’Office des Changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

S’agissant du flux net des Investissements directs marocains à l’étranger (IDME), il s’est replié de 5,08 MMDH pour s’établir à -26 millions de dirhams (MDH) à fin mai dernier. Les recettes de ces investissement ont progressé de 26,3% et les dépenses ont diminué de 30,9%.