Lydec participera à la 8ème édition du Salon International des Technologies de l’eau (SITeau), prévue du 2 au 4 juillet à Casablanca. Cette présence marque un engagement fort de la société dans la gestion durable des ressources en eau.

À cette occasion, Lydec tiendra un stand institutionnel au sein de l’exposition du SITeau, aux côtés des autres acteurs majeurs de l’eau au Maroc. Ce stand vise à valoriser l’expertise de Lydec en matière de gestion durable de l’eau, une ressource vitale de plus en plus menacée.

Le 2 juillet, à partir de 17h30, Jean-Pascal Darriet, Directeur Général de Lydec, interviendra lors du deuxième panel de la conférence internationale organisée en partenariat avec COALMA. Le thème de ce panel, « Du stress à la sécurité hydrique : quelles solutions face à la complexité de l’eau ? », abordera les défis et les solutions potentielles pour assurer une gestion efficace et durable de l’eau face aux multiples pressions climatiques et démographiques.

Cette édition du SITeau, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’inscrit dans le cadre du 10ème Forum Mondial de l’Eau tenu à Bali en mai 2024. Ce forum a mis en lumière les crises hydriques mondiales et les innovations nécessaires pour y faire face. Les discussions porteront sur les technologies émergentes, les politiques publiques innovantes, et les collaborations entre secteurs public et privé pour garantir une sécurité hydrique durable.