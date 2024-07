Le volume des investissements directs étrangers (IDE) a atteint un record de 16,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai dernier, soit une hausse de près de 20% par rapport à la même période un an auparavant, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Cette augmentation record, considérée comme le deuxième plus haut niveau d’IDE dans l’histoire de l’économie nationale, est attribuable essentiellement aux réformes engagées par le gouvernement en matière de la charte de l’investissement et du climat des affaires, a fait savoir Baitas lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

En outre, le ministre a souligné que la croissance du volume de l’investissement s’est reflétée sur la création d’emplois. Il a, à cet effet, rappelé que le volume des investissements approuvés par la Commission nationale des investissements (CNI) a été multiplié par 4,5 et le nombre d’emplois prévus par 6,5.

Baitas a également noté que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle charte de l’investissement en mars 2023, la CNI a tenu cinq sessions qui ont connu l’approbation de 115 projets totalisant 173 MMDH et permettant la création de 96.000 emplois. Et de préciser que 82% de ces projets, dont les conventions ont été signées, « ont effectivement démarré et auront un impact significatif sur les IDE, ainsi que sur l’investissement privé national ».