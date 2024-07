Mastercard et le Centre Monétique Interbancaire (CMI) ont conclu un partenariat stratégique visant à soutenir le développement des portefeuilles de cartes co-badge Mastercard/CMI, et à promouvoir l’acceptation des paiements électroniques au Maroc.

Cette collaboration a pour objectif de connecter les consommateurs et les commerçants, offrant ainsi des expériences de paiement innovantes (paiement mobile, NFC, e-Commerce et paiements internationaux) et à forte valeur ajoutée pour tous, indiquent Mastercard et le CMI dans un communiqué conjoint.

Ainsi, le CMI et Mastercard travailleront main dans la main en mettant à disposition leurs solutions technologiques de pointe pour accélérer la transition vers une société cashless au Maroc.

Ils se concentreront sur le développement de l’usage des paiements électroniques chez les commerçants déjà équipés et l’élargissement de ce réseau à une cible plus vaste.

L’objectif est également de soutenir l’adoption massive de l’acceptation digitale, en particulier parmi les commerçants et e-marchands situés dans des localités éloignées ou de petite taille.

« En tant que catalyseur de l’économie digitale et acteur clé de la stratégie nationale d’inclusion financière, le CMI s’engage à soutenir les commerçants et les consommateurs en élargissant l’acceptation des paiements digitaux », a déclaré le directeur général du CMI, Abderrachid Saihi, cité par le communiqué.

Et d’ajouter : « Notre collaboration avec Mastercard, axée sur l’innovation, nous permettra de faire des avancées significatives dans l’amélioration de l’expérience de paiement et de favoriser l’inclusion financière, réduisant ainsi la dépendance au cash ».

Pour sa part, le président Europe de l’est, Moyen-Orient et Afrique de Mastercard, Dimitrios Dosis, a affirmé la détermination de Mastercard à exploiter la technologie et les partenariats pour construire un écosystème de paiement digital robuste, sécurisé et inclusif au Maroc.

« Nous sommes ravis de collaborer avec le CMI pour stimuler la croissance de l’économie digitale du pays et permettre à davantage d’entreprises de bénéficier de solutions de paiement innovantes », a-t-il ajouté.

En tant qu’acteur historique de l’acquisition multicanale de paiements électroniques, le CMI place l’innovation au cœur de ses priorités. Son double objectif est d’équiper un nombre croissant de commerçants et de leur fournir des solutions de paiement avancées, notamment via la passerelle de paiement Mastercard, pour des expériences de paiement enrichies.

Cette collaboration renforce l’engagement de Mastercard à intégrer 50 millions de micro, petites et moyennes entreprises dans l’économie digitale d’ici 2025. Elle s’appuie sur ses efforts pour soutenir une économie inclusive, grâce à sa technologie, ses capacités et son rayonnement.