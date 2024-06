La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, a nommé le Français David Tinel en tant que nouveau représentant régional pour le Maghreb.

Dans ses nouvelles fonctions, Tinel “conduira la stratégie d’IFC dans la région en vue de favoriser une croissance du secteur privé résiliente, inclusive et durable”, indique, dans un communiqué diffusé à Washington, cette institution mondiale d’aide au développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents.

“M. Tinel sera basé à Rabat et dirigera les efforts d’IFC pour promouvoir les réformes du secteur privé et catalyser, à travers la mise en œuvre de projets innovants, le développement des marchés » dans les pays de la région. Il gérera également les relations clés avec les clients, les partenaires et les gouvernements, a indiqué la même source.

Doté d’une vaste expérience du secteur de la finance et du développement en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe, M. Tinel occupait jusqu’à récemment le poste de conseiller auprès du vice-président régional d’IFC pour l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Europe. Tinel prendra ses nouvelles fonctions le 1er juillet 2024.

Selon le communiqué, IFC travaille, depuis plus de 60 ans, avec des partenaires des secteurs public et privé pour soutenir les petites entreprises, l’industrie manufacturière et agroalimentaire, les infrastructures et le secteur financier à travers le Maghreb. Au cours des trois dernières années fiscales, IFC a investi et mobilisé 1,5 milliard de dollars au Maghreb pour favoriser un développement économique durable dans la région.