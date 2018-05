Infomédiaire Maroc – Dans le cadre de la 2ème édition de l’Industry Meeting Day Morocco (IMDM), qui sera organisée ce vendredi 11 mai à Casablanca, la présence exceptionnelle de Michael G. Lester, gestionnaire de transfert des technologies et de partenariat au sein de la NASA a été confirmée.

Ainsi, pour la toute 1ère fois au Maroc, le représentant de la NASA présentera une Keynote au profit des participants sous le thème de la ‘‘Création de la richesse à travers la commercialisation des brevets déposés par la NASA’’.

Pour rappel, l’IMDM est un événement s’articulant autour d’une série de conférences et de tables rondes, des rencontres BtoB et du réseautage (networking) de haut niveau. Près de 1 500 participants et 30 intervenants de haut niveau sont attendus cette année, dont Moulay Hafid Elalamy, et Mustapha Bakkoury.

Rédaction Infomédiaire