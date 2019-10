Pour la 5ème année consécutive, Deloitte a réalisé, en collaboration avec la société Alhambra Property, une étude recensant l’ensemble des opérations neuves et les restructurations de bureaux lancées ‘‘en blanc’’, de plus de 750 m², sur le territoire du Grand Casablanca, ainsi que celles qui ont été livrées entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019.

La construction de bureaux à Casablanca a connu une progression quasi aussi élevée que la période précédente : 32 nouveaux chantiers ont été lancés pour une surface de 82 000m², répartis dans la métropole de Casablanca.

Cette année, l’activité a été marquée par une forte croissance du nombre de grues, le plus élevé de toutes les éditions depuis 2015 : 52 chantiers ont été recensés, contre 43 en 2018 offrant une très grande variété d’offres futures pour les utilisateurs, s’échelonnant de 750 m² à 13 000 m².

Le marché des bureaux, divisé en quatre grands secteurs : le quartier central des affaires (QCA- Boulevard Abdelmoumen, Ghandi…), la zone hors QCA (Casablanca Marina, Casa-Anfa…), l’entrée de Ville Sud (Sidi Maârouf, Casanearshore…) et l’entrée de Ville Est (Ain Sebaâ), a connu des fluctuations selon les zones géographiques.