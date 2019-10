L’Union Marocaine des Automobiles Anciennes (UMAA), qui œuvre depuis sa création pour la préservation des véhicules d’époque, a mis en place un plan d’actions pour la mise en valeur d’un patrimoine nationale effectif. Ainsi les membres de l’UMAA ne cessent de faire sa promotion à travers des évènements de tous genres, le plus emblématique reste le ‘‘Classicars Expo’’.

Après une première édition a grand succès, le grand rendez-vous des amateurs d’automobiles classiques du Maroc, se tiendra cette année du 18 au 20 octobre 2019, au Motorvillage de Bouskoura.

Il regroupera des collectionneurs et des passionnés venus des diverses régions du Royaume. La 2ème édition du ‘‘Classicars Expo’’ verra la participation de plus de 250 véhicules rares, élégants et prestigieux, mais aussi populaires.

Qu’ils soient sportifs ou classiques, ils feront le bonheur des milliers de visiteurs, qui viendront confirmer, comme en 2018, l’importance d’un tel évènement.