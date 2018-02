Infomédiaire Maroc – Le Groupe Al Omrane a participé au côté du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et d’une importante délégation marocaine au Forum Mondial Urbain à Kuala Lumpur, du 7 au 13 février 2018.

Et lors d’une participation lors d’un Side Event sur ‘‘la politique de la ville et implémentation du nouvel agenda urbain : expérience marocaine’’, Tayeb Daoudi, membre du Directoire, a présenté l’expérience du Groupe Al Omrane en tant qu’outil de l’Etat dans l’implémentation des politiques publiques en matière d’habitat et d’aménagement urbain.

Il a ainsi mis en avant le rôle des opérateurs publics dans l’implémentation du Nouvel Agenda Urbain et plus particulièrement le développement des villes nouvelles et de Pôles urbains. Il a rappelé dans ce sens que le Groupe joue un rôle locomotive à travers les 4 villes nouvelles sur 4 833 hectares qu’il est chargé de développer ainsi que les 15 pôles urbains sur 2 814 hectares.

Rédaction Infomédiaire