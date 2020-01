Keller Williams, le premier groupe immobilier au monde avec une présence dans 38 pays, déploie pour la première fois au Maroc son concept inédit de Market Center avec l’ouverture à Casablanca de KW ANFA. Conçu comme un mix entre une agence traditionnelle et un réseau de mandataires, ce lieu de travail et de rencontre accueille les acheteurs et vendeurs qui bénéficient d’une écoute, de conseils et d’un service haut de gamme fournis par les agents de Keller Williams.

Inauguré ce mardi 7 janvier, KW ANFA a attiré plus d’une cinquantaine d’agents. Au coeur du quartier Racine, sur le boulevard Anfa, ce Market Center s’étend sur près de 400 m² et propose trois espaces distincts : une zone de coworking pour la rencontre avec les agents Keller Williams Maroc, une salle de formation aux normes de technologies avancées avec une capacité d’accueil de 50 agents ; des bureaux fermés destinés aux agents et leurs équipes, ainsi qu’à l’accueil des acheteurs et vendeurs.

Importé des Etats-Unis, le modèle de Market Center de Keller Williams s’inscrit dans un contexte de surabondance de l’offre immobilière au Maroc et de multiplicité des paramètres de vente et d’achat, sans réel accompagnement des acheteurs et vendeurs. Ces freins sont désormais dépassés, puisqu’un vendeur accompagné par Keller Williams Maroc peut espérer vendre plus vite, grâce à des centaines de clients potentiellement acquéreurs au sein du Market Center. Idem pour les acheteurs, qui ont accès à des centaines de produits à la vente. Et tout cela dans un seul et même espace, alors qu’un acquéreur doit pousser la porte de 10 à 15 agences traditionnelles pour la même quantité de biens !

Formés en continu, avec les retours d’expériences des meilleurs agents immobiliers américains depuis plus de trente ans, les agents de Keller Williams Maroc bénéficient eux aussi d’avantages concrets. Le Market Center leur permet de se concentrer davantage sur leur coeur de métier et de s’appuyer sur des formations avec de réelles montées en compétences. Ils pourront notamment faire grandir leurs expertises-métiers dans chaque catégorie de produits immobiliers : résidentiel, professionnel, foncier, retail…