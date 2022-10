Le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa a affirmé, mardi à Rabat, que l’aide de l’État pour le soutien prévue dans le projet de la loi des finances (PLF) de l’année 2023 vise à dynamiser le secteur immobilier.

Intervenant lors d’un point de presse pour la présentation de ce PLF, Lekjaa a souligné que la démarche du gouvernement se base sur l’encouragement de la demande à travers une aide directe aux familles souhaitant acquérir un logement, en vue de dynamiser le secteur de l’immobilier qui joue un rôle important dans le développement économique.

Il s’agit d’un soutien direct surtout à la classe moyenne, pour les logements ne dépassant pas 300.000 dirhams, a-t-il précisé, notant que cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une logique orientée davantage vers l’aide financière directe ciblée pour les ménages.

Lekjaa a, en outre, fait savoir que cette nouvelle mesure a aussi pour but d’assurer un usage efficient et ciblé des ressources de l’État, en plus de donner au secteur, un élan important sur les plans économique et social.