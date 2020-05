Le Groupe Al Omrane a annoncé, ce mardi, la mise en place d’un bureau d’ordre digital pour faciliter et fluidifier la communication avec ses différents partenaires et clients.

“Ce service a pour objectif de faciliter et de fluidifier la communication avec les différents partenaires et clients, notamment en cette période de pandémie afin de limiter les échanges physiques de documents et de gérer électroniquement les flux des courriers”, indique Al Omrane dans un communiqué.