L’élan de solidarité, engendré par la pandémie du Covid-19, a démontré combien les marocains sont aujourd’hui plus que jamais fiers de leur pays et croient plus que jamais en ses capacités.

Afin d’exprimer ce sentiment fort, le mensuel VH Magazine et MFM radio, accompagnés par So Art Gallery et par l’agence Takt, lancent le grand concours national “SOLIDARITÉ ET PATRIMOINE”, qui se déroulera du 27 mai au 26 juin 2020.

“Les participants, artistes ou artistes en herbe de tous les âges, qui devront envoyer la photo de leurs oeuvres par email, sont invités à proposer une peinture, un dessin ou un collage pour signifier leur fierté d’appartenir à notre cher pays le Maroc“, précise Rafik Kamal Lahlou, organisateur du concours.

Un jury composé de 5 profils émanant de secteurs différents, sélectionneront les 30 meilleures réalisations qui seront présentées lors d’une exposition virtuel à So Art Gallery Casablanca pour une vente aux enchères, dont les bénéfices seront versés au Fond de Solidarité nationale.

Les trente réalisations sélectionnées seront annoncées avant mi-juillet et l’exposition sera organisée à partir du 15 juillet. Les oeuvres seront aussi diffusées dans les plateformes de VH et de MFM (médias, et réseaux sociaux).

Les participants devront envoyer leurs oeuvres à l’adresse email : [email protected]. Ils peuvent également visiter la page Facebook du concours : https://www.facebook.com/DimaBladiOfficiel/

Le jury, qui devra examiner toutes les oeuvres pour en retenir 30, est composé de :

▪ Rafik KAMAL LAHLOU, Patron de presse (Président du jury) ;

▪ Mohamed MOURABITI, Artiste Peintre ;

▪ Imad BENMOUSSA, General Manager Coca-Cola North Africa ;

▪ Hicham LAHLOU, Designer ;

▪ Ghizlane GUESSOUS, Galeriste.

VH MAGAZINE et MFM RADIO tiennent à remercier les différents partenaires qui soutiennent cette initiative caritative : So Art HGallery, l’agence TAKT, Coca-Cola North Africa, 2M Radio, InfoMédiaire, ChoufTV, TéléMaroc, le menuel Lalla Fatema, NewPub, l’agence Tasnime, Tourism Post, l’assocation Chef4Good, l’agence 322 Media et Data Agency.

LES HASHTAGS A UTILISER SONT :

▪ #DimaBladi ;

▪ #MgharbaTalMout

▪ #FierDeMonMaroc ;

▪ #UneOeuvrePourMonMaroc ;

▪ #MonOeuvreMafierté ;

▪ #VHconcours ;

▪ #MFMconcours ;