Le Groupe Alliances a poursuivi l’amélioration de profitabilité en affichant un résultat net part de groupe (RNPG) en forte progression de 74% à 302 millions de dirhams à fin 2018, a annoncé, mardi à Casablanca, le PDG du groupe immobilier Mohamed Alami Lazraq.

Le groupe a aussi enregistré un résultat net en hausse de 29% pour se situer à 323 millions de dirhams (MDH) durant l’exercice écoulé contre 251 MDH en 2017, a-t-il indiqué, lors de la présentation des résultats, relevant que l’endettement net global du groupe a baissé de 46% pour s’établir à 2,5 milliards de dirhams (MMDH).

Cette diminution est due à la réussite de l’opération de titrisation réalisée en 2018 et le remboursement de la dette bancaire adossée aux projets pour un montant de 500 MDH, a expliqué le PDG, notant que l’endettement net de 2,5 milliards MMDH inclut le reliquat de la dette privée du Groupe pour un montant de 2 milliards MMDH, lequel fait l’objet d’une opération de reprofilage.

En 2018, le Groupe a lancé plusieurs projets sociaux, moyen standing et résidentiels conformément à son plan de développement, des projets en ligne avec le nouveau business model d’Alliances et comprenant notamment une offre de produits moyen standing et de lotissement correspondant à la demande locale.

Au niveau de son activité en Afrique, le Groupe a constaté des avancées significatives sur ses deux projets au Cameroun et en Côte d’Ivoire et continue à être sollicité pour la réalisation d’importants projets de logements et d’infrastructure, a affirmé Lazraq.

Par ailleurs, le Groupe a mis en place, en janvier dernier, une nouvelle organisation visant à donner un nouvel élan au développement de ses activités et à consolider une équipe de Direction engagée et davantage responsabilisée, notamment avec la nomination de trois Directeurs Généraux délégués pour la Holding Alliances Développement Immobilier.

Cette nouvelle organisation se distingue par la création d’un nouveau pôle ‘’Développement, Stratégie et Partenariats’’ ayant pour principales missions la définition et le pilotage du plan stratégique du groupe ainsi que l’étude approfondie des nouvelles opportunités de développement et des leviers de croissance du Groupe au Maroc et à l’international, a-t-il fait savoir.