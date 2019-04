Un avion de la Royal Air Maroc (RAM) a atterri, lundi soir, à l’aéroport international d’Amman, inaugurant ainsi la nouvelle ligne directe entre Casablanca et la capitale jordanienne qui sera opérée trois fois par semaine.

Une grande cérémonie a été organisée à cette occasion à l’aéroport international Reine Alia d’Amman en présence de l’ambassadeur du Maroc en Jordanie, Mohamed Setri, ainsi que de hauts cadres de la RAM.

Dans une déclaration de circonstance, Setri a indiqué que le lancement du vol inaugural de la RAM intervient quelques jours après l’importante visite effectuée par le Roi Abdullah II de Jordanie au Maroc et les rencontres qu’il a eues avec SM le Roi Mohammed VI, qui ont été sanctionnées par l’établissement d’un partenariat stratégique multisectoriel entre les deux pays. Cette nouvelle ligne devra contribuer certainement à la dynamisation de ce partenariat stratégique et donner un nouveau souffle au secteur du tourisme en facilitant la circulation des personnes entre les deux pays, et aussi permettre aux deux compagnies aériennes nationales de prévoir d’autres destinations pas seulement au Maroc et en Jordanie, mais aussi en Afrique, en Europe, aux États-Unis et en Asie, a soutenu l’ambassadeur. M. Setri a souligné que l’importance de cette ligne réside également dans le fait qu’elle facilitera les voyages d’affaires et répondra aux aspirations de la communauté marocaine résidant en Jordanie et de son homologue jordanienne établie au Maroc.

Pour sa part, le directeur des ventes de la RAM au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Abderrahman Ibrahimi, a indiqué que ce vol direct Casablanca-Amman, qui sera opéré par un Boeing737-700, à hauteur de trois fréquences par semaine, s’inscrit dans la stratégie de la compagnie visant à renforcer sa position sur le marché du transport aérien international et répond aussi à la demande croissante des touristes et hommes d’affaires des deux pays.

Le 29 octobre, la Royal Air Maroc avait annoncé le lancement, à partir d’avril 2019, de trois nouvelles lignes aériennes au départ de Casablanca vers trois grandes capitales, à savoir Amman (Jordanie), Abuja (Nigeria) et Vienne (Autriche).

Ces trois routes aériennes seront effectuées trois fois par semaine tout au long de l’année pour les trois destinations et seront opérées par des avions de type « Boeing 737 NG », avait précisé la RAM dans un communiqué.