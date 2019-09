La Société d’Aménagement et de Développement de Mazagan (SAEDM S.A), filiale du Groupe OCP et le groupe espagnol CICASA, ont conclu un partenariat pour le développement d’une nouvelle composante résidentielle au niveau du Pôle Urbain de Mazagan (PUMA).

Fondée en 1984, CICASA est une société spécialisée dans le génie civil, l’aménagement, la construction et la promotion immobilière. CICASA intervient tant en Espagne qu’à l’international.

La SAEDM et CICASA ont ainsi décidé de développer un projet commun en 4 phases, consistant à construire et commercialiser un programme mixte intégrant : 114 logements individuels (villas), 463 logements collectifs (appartements) et 5.000 m² de commerces, sur un terrain de 18 hectares au sein de PUMA.

Les travaux de la phase 1 du programme débuteront d’ici début 2020.

PUMA, un modèle de cité éco-responsable mettant en avant le savoir, l’innovation et le sport

Lancé en 2013 à travers la création de la SAEDM, le Pôle Urbain de Mazagan est le fruit de la vision du Groupe OCP et du Ministère de l’Économie et des Finances. L’ambition commune est de faire de ce nouveau pôle urbain un modèle national de ville durable, éco-conçue et solidaire, capitalisant sur les forces vives de son territoire d’accueil. Autrement dit, une ville portée par des métiers orientés vers le savoir, l’innovation et le sport.

Mobilisant un budget de 5 milliards de dirhams (consacré à l’aménagement), le Pôle Urbain de Mazagan s’étend sur une superficie de 1 300 hectares. Il comprend près de 200 hectares de voiries principales, 300 hectares d’espaces verts privilégiant la préservation des forêts avoisinantes et la réalisation de grandes coulées vertes et plus de 600 hectares accueillant les différentes composantes du projet que sont : la zone résidentielle, le pôle académique, l’espace de recherche et d’innovation, les équipements touristiques, culturels & sportifs, ainsi que les zones d’activités tertiaires. Ce pôle urbain devrait accueillir, à l’horizon 2034, environ 134 000 habitants.

Le Pôle Urbain de Mazagan devrait intégrer quatre facteurs majeurs d’attractivité :

Une ville connectée, pionnière dans l’utilisation des nouvelles technologies au Maroc et parfaitement intégrée dans un territoire urbain et durable. Le nouveau pôle urbain sera doté d’une infrastructure de connectivité de qualité, visant à favoriser les usages innovants via notamment la mise en place de services « smart ».

Un cadre de vie d’exception, entre océan et forêt, offrant un ensemble de services et d’infrastructures de qualité. L’offre résidentielle moderne viendra ainsi répondre à une

demande croissante en logements liée à l’essor de la région, deuxième pôle industriel du pays.

demande croissante en logements liée à l’essor de la région, deuxième pôle industriel du pays. Un pôle académique reconnu permettant le développement de la recherche, du savoir et de l’innovation.

Une zone sportive qui devrait à terme contribuer à la diversification et l’extension régionales de l’offre de loisirs sportifs, la mise en place de terrains sportifs multiusage vouée à la valorisation du sport de haut niveau, le repérage et l’accompagnement de jeunes talents sportifs.

Développé selon les meilleurs standards internationaux de pôles urbains, PUMA sera construit dans sa globalité autour de quatre zones centrales définies comme des noyaux urbains, accueillant des équipements de proximité et offrant des environnements maîtrisables à pied. Cette ville de demain se déclinera en quatre éco-quartiers qui disposeront d’équipements et de services de proximité de même type, mais ayant chacune leur propre identité.