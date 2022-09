Le promoteur immobilier Linkcity Développement Maroc, filiale de Bouygues Construction, vient de donner le coup d’envoi de son nouveau programme immobilier intitulé «My Way».

Après la livraison de son projet résidentiel «BO 52», Linkcity se lance cette fois-ci dans un programme immobilier mixed-use, combinant logements «My Way Living» et bureaux «My Way Office», et situé en plein coeur de la Place financière de Casa Anfa.

«Après le succès de BO 52, nous nous engageons aujourd’hui avec My Way sur la même voie de l’excellence en proposant un lieu de vie et de travail à la pointe de l’innovation, tant en matière de conception, de réalisation, que d’habitabilité et d’usage», a souligné Younes Abdeljalil, Directeur général de Linkcity Développement Maroc.

Et de poursuivre : «My Way est l’occasion de célébrer nos valeurs : qualité, respect des engagements et éco responsabilité. Valeurs qui sont la clef de voûte de chacune de nos actions. Nous choisissons nos emplacements, nos partenaires, nos matériaux, selon des critères exigeants qui sont la garantie de réalisations de référence. Notre premier projet BO 52, tout comme l’est aujourd’hui My Way, incarne cette volonté d’offrir des projets aboutis, en puisant notre créativité du quartier, de l’environnement et des personnes qui les côtoient».

En effet, la composante résidentielle, My Way Living, est constituée de deux bâtiments R+16 et R+12. Il s’agit d’une résidence fermée proposant une offre diversifiée du T2 au T5 répondant aux modes de vie les plus modernes. A proximité, la composante Bureaux, My Way Office, est constituée de 3 bâtiments R+8 partageant 1.700 m2 de jardins communs aménagés avec des assises et des tables.

En ce qui concerne le calendrier de l’opération, les travaux de construction seront lancés au début de l’année 2023 et s’étaleront sur une période de 2 ans. Le projet sera achevé au début de l’année 2025 et la remise des clés est prévue pour le deuxième trimestre de cette même année.