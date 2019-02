Jeddah accueillera le mois de d’Octobre prochain le salon de l’investissement immobilier et de l’art de vivre Marocain avec la participation d’un grand nombre de promoteurs immobiliers marocains, investisseurs, administrations et banques.

En effet, la diaspora marocaine en Arabie Saoudite, estimée à plus de 50 000 MRE, est composée essentiellement de main d’œuvre, de professionnels libéraux, couples mixes, de cadres et professionnels intéressés par l’investissement immobilier au Maroc avec des montants de transferts estimés à plus de 5 milliard de dirhams par an.

Différents types de produits et projets seront exposés, notamment des projets économiques de moyens et hauts standing qui sont aujourd’hui disponibles sur différentes régions du Maroc. Des offres spéciales seront également au rendez-vous, lors de ce salon qui permet de se faire une idée sur les opportunités que présente le marché de l’immobilier marocain. Sur un espace de plus de 3 000 m2, le salon réunira également des promoteurs avec des projets économiques et haut standing.

Des espaces sont aussi prévus pour l’artisanat et l’art de vivre marocain avec des rencontres avec des investisseurs saoudiens. De multiples conférences et débats seront animés par les professionnels du secteur qui feront le point sur les grandes tendances du marché, le financement, les nouvelles dispositions fiscales et réglementaires.

Cette rencontre qui se tiendra à Jeddah, promet également plusieurs nouveautés : une plus grande présence de promoteurs, une plus grande diversité de l’offre immobilière, et plus d’offres de financement et une forte présence d’investisseurs saoudiens.

