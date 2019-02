L’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) lance la 4ème édition de ses trophées « Moroccan Logistics Awards » (MLA), récompensant les pratiques et les solutions novatrices dans ce domaine.

Cette édition, organisée en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et en collaboration avec les professionnels du secteur, va primer les membres de la communauté logistique ayant conduit des projets et initiatives constituant un apport concret au développement de la logistique avec un focus particulier sur la promotion des bonnes pratiques logistiques, de l’excellence, de la créativité, de l’innovation et de la durabilité dans le secteur, indique un communiqué de l’AMDL.

Le concours est ouvert aux entreprises et aux professionnels, dont les pratiques et les solutions novatrices contribuent au développement de l’efficacité et de la durabilité dans le secteur logistique au Maroc, souligne le communiqué, précisant que les MLA 2019 récompenseront ainsi le projet logistique de l’année ouvert à toute entreprise ou institution du secteur de l’industrie, du commerce et des services de droit marocain, porteuse d’un projet logistique déjà réalisé ou en voie d’implantation et suffisamment avancé pour pouvoir en évaluer les résultats.

Ils récompenseront, également, le Projet « Green Logistics » ouvert à toute entreprise de droit marocain ayant mis en œuvre un projet s’inscrivant dans l’un des domaines définis dans la Charte marocaine en faveur de la logistique verte adoptée lors de la COP22, le Professionnel de l’année (désigné par le jury) pour sa contribution en faveur de la communauté logistique et au développement du secteur ainsi que la Start-up porteuse d’un projet ou d’une solution innovante dans le domaine de la logistique et de la supply chain.

