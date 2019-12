Selon le classement « Emerging Trends in Real Estate Europe 2020« , publié ce mardi 10 décembre 2019 par le cabinet de conseil et d’audit PwC et l’Urban Land Institute, Paris est jugé la ville européenne la plus convoitée pour les investissements immobiliers en 2020.

La capitale française détrône Lisbonne, numéro un dans la précédente étude « Emerging Trends in Real Estate Europe 2019 », qui se retrouve à la dixième place de cette dix-septième édition.

Selon cette enquête de cent pages, qui montre les tendances des marchés immobiliers des grandes villes européennes classées selon leurs perspectives globales d’investissement et de développement, Paris est considéré par les répondants au sondage comme « le marché le plus convoité compte tenu de sa capacité à attirer des capitaux de toutes sortes du monde entier ». PwC cite comme critères l’organisation des Jeux olympiques en 2024, le Brexit (Paris se trouve à seulement 2 heures de Londres par train à grande vitesse) et le projet du Grand Paris (26 mrds€ d’investissements).