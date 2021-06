L’immeuble de bureau PRISM a reçu la certification environnementale Edge Advanced pour sa construction. EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) est un système de certification écologique développé par IFC (International Finance Corporation) attestant de l’intégration des solutions d’économie en eau et en énergie dans les bâtiments. L’objectif de la certification EDGE est de réduire l’empreinte environnementale du secteur du bâtiment, notamment dans les économies émergentes.

Prism s’engage à faire usage de matériaux performants et peu énergétivores qui contribuent à une économie d’énergie de l’ordre de 40% pour ses futurs occupants.

Les bureaux, une nouvelle catégorie d’actifs Aradei Capital poursuit sa stratégie de croissance et de diversification en lançant la réalisation de son premier immeuble de bureaux. Idéalement situé aux abords du quartier d’affaires en plein essor de Sidi Maarouf à Casablanca et bénéficiant d’une visibilité optimale, Prism est une construction éco énergétique certifiée Edge Advanced.

« Ce premier investissement certifié EDGE s’inscrit pleinement dans les ambitions en termes de RSE de la foncière. De plus, la crise sanitaire a redéfini le rôle des bureaux qui deviennent des espaces de travail flexibles et notre rôle est d’anticiper ces nouvelles tendances dès la conception. D’autres projets mixed-use à Casablanca, en cours d’études par la foncière,

intégreront également une composante bureaux. » affirme Nawfal Bendefa, Président Directeur Général de Aradei Capital.

La foncière ajoute ainsi aujourd’hui une nouvelle catégorie d’actifs à son portefeuille d’immobilier locatif.

Après l’acquisition d’une unité industrielle à Meknès en 2019 et celle des parts de l’OPCI CLEO PIERRE SPI-RFA dotée de 103 agences bancaires louées à la BMCI en mars dernier, Aradei Capital marque son premier pas dans le secteur des bureaux. La livraison du projet est prévue au 4ème trimestre 2021.

Des espaces modulables Intégrant 6.000 m2 de plateaux bureaux modulables sur 6 niveaux, 1.000 m2 de commerces et deux sous-sols totalisant 60 places de parking, Prism répond aux nouveaux besoins des entreprises, qui bénéficieront de conditions de travail optimales, d’une mixité fonctionnelle alliant espaces de travail, espaces de vie et espaces paysagers.

Le rez-de-chaussée sera composé de commerces tandis que les étages sont dédiés aux bureaux.

Un emplacement stratégique à Casablanca Situé à l’entrée de Sidi Maarouf, Prism est accessible par le Boulevard Zoulikha Nasri et par le Boulevard de la Mecque. Il bénéficiera du dynamisme de ce quartier d’affaires en pleine expansion et qui accueille déjà les sièges de nombreuses grandes entreprises.

L’architecture du bâtiment au design sobre et élégant, ambitionne de le positionner en tant qu’élément repère qui annonce l’entrée de la zone tertiaire de Sidi Maarouf et qui marque l’entrée sud de la ville de Casablanca.