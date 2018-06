Infomédiaire Maroc – La foncière immobilière Vecteur LV-Petra, issue de la fusion récente entre Vecteur LV et Petra, change de nom et devient Aradei Capital.

Le nom d’Aradei, qui signifie terres en arabe, symbolise l’attachement aux racines et à la volonté d’une croissance diversifiée et fondée sur des valeurs de confiance et de stabilité, explique un communiqué parvenu à Infomédiaire Maroc.

L’activité d’Aradei Capital a démarré en 2001 au sein du groupe Label’Vie. Elle a ensuite connu une croissance importante pour accompagner la forte dynamique du groupe avant de se transformer en une foncière indépendante à partir de 2015.

La foncière Aradei Capital compte aujourd’hui 25 actifs présents dans 14 villes du Royaume et près de 500 baux commerciaux. En 2017, ses actifs ont enregistré plus de 34 millions de visiteurs.

Les actionnaires actuels d’Aradei Capital sont Label’Vie, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Sanam Holding et Best Financière. La foncière est gérée par REIM Partners, société de gestion indépendante, basée à Casablanca.

Rédaction Infomédiaire