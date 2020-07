Fidèle à ses engagements en termes de délai de livraison, Yamed Promotion, marque de promotion immobilière de Yamed Capital spécialisée dans le résidentiel de haut standing et de luxe, annonce la livraison en juillet 2020 de la première tranche des villas Terre Océane conformément au planning annoncé à ses clients et en dépit du contexte de la COVID-19. Terre Océane est un projet unique pied dans l’eau situé à 550 mètres du Morocco Mall à Casablanca, offrant un cadre de vie singulier et serein au centre-ville et proche de tous les centres d’intérêts.

TERRE OCÉANE, VIVRE L’EXCEPTION

C’est sur le boulevard de Biarritz que Yamed Promotion a développé Terre Océane, une adresse prestigieuse, offrant trois types de biens : des lots de terrains à partir de 600m² pour villas isolées, deux typologies de villas jumelées (Hélia et Aura) érigées au sein de deux villégiatures sécurisées avec des aires de jeux entourées d’espaces verts, ainsi que des appartements R+2 en résidences fermées exclusivement piétonnes qui vont prochainement compléter l’offre de produits (lancement de la commercialisation prévue très bientôt). L’ensemble de la résidence bénéficie d’un accès piéton à la plage.

« Chez Yamed Promotion, nous sommes convaincus que c’est le retour à l’essentiel qui définit le luxe dans ses meilleures formes. Au-delà des étiquettes, le luxe pour nous se manifeste dans la liberté de choisir, dans le fait d’être bien chez soi et en accord avec ses propres standards. C’est tout simplement vivre au lieu d’exister. Voilà pourquoi nous proposons à nos clients un cadre idéal alliant liberté, qualité et confort de vie », déclare Émilie d’Avout, Directrice de projets de promotion immobilière chez Yamed Capital.

Via ce projet, Yamed Promotion répond parfaitement à sa vocation première : celle de façonner le nouveau paysage de l’immobilier au Maroc à travers le développement et la promotion de projets nouvelle génération, de haut standing, ambitieux et uniques en leur genre.

Terre Océane a été pensé comme un lieu d’exception, embrassant les principes de la durabilité et de l’harmonie avec son environnement. Dans cette optique, Yamed Promotion s’est engagée dans un processus de certification Haute Qualité Environnementale (HQE). En effet, la certification HQE, niveau Exceptionnel en phase Conception, des villas Terre Océane assure une qualité de vie au sein d’espaces agréables à vivre, pratiques et durables, tout en faisant bénéficier ses acquéreurs d’économies d’énergies. Les isolations thermique et acoustique renforcées des constructions permettent un confort optimal pour ses habitants. L’exposition bien pensé de l’éclairage naturel permet à son tour de réduire le besoin en éclairage électrique et l’usage de l’énergie solaire et des équipements hydro-économes permettent aux habitants de Terre Océane de réduire leurs dépenses en énergie et d’être acteurs de la réduction de l’empreinte carbone de leur ville.

LIVRAISON DE LA PREMIÈRE TRANCHE

La livraison de la première tranche des villas Terre Océane a été assurée dans un respect total des délais malgré les difficultés rencontrées lors de la COVID 19.

Baptisées Hélia et Aura, les villas Terre Océane ont été pensées dans un esprit de villégiature et proposent des superficies respectives de 320 m2 et de 453 m2, avec des parcelles allant jusqu’à 643 m². Elles offrent à leurs habitants un cadre de vie alliant fonctionnalité, convivialité et raffinement, grâce à leur parfaite finition, à la noblesse des matériaux utilisés, leur cours anglaise et leur sous-sol avec son appartement privatif et son espace de vie à part entière dont la polyvalence permet à chacun de se projeter (salle de jeux, salle de cinéma, salle de sport, bureau …)

« Nous sommes heureux de cette première livraison de la première tranche des villas Terre Océane. Notre ambition première est de satisfaire nos clients, de concrétiser leur rêve et de leur offrir le cadre de vie idyllique qu’ils attendent. Notre engagement ne s’arrête pas là, car nous continuons d’accompagner nos acquéreurs via notre service après-vente et notre service de conciergerie que nous avons mis en place pour rester à leurs côtés même après la livraison », ajoute Réda El Amine Directeur du pôle Advisory & Transaction Services chez Yamed Capital

En effet, le service après-vente de Terre Océane a été développé dans un souci de facilitation de la transition vers un nouveau lieu de vie. Pendant une période transitoire d’une année, les résidents de Terre Océane pourront compter sur ce service pour une installation en toute sérénité. Ils pourront également profiter d’un accompagnement de proximité, grâce à un service de conciergerie disponible dans la résidence 7/7.

« Tout au long de la conception du projet Terre Océane, l’ambition première de Yamed Promotion a été de développer des offres innovantes et personnalisées. Nous sommes d’ailleurs heureux de vous annoncer que la commercialisation de l’offre d’appartements sera bientôt lancée et qu’une nouvelle offre de services dans le segment lots de villas Terre Océane sera bientôt dévoilée », conclut Réda El Amine Directeur du pôle Advisory & Transaction Services chez Yamed Capital