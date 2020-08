Le chiffre d’affaires (CA) d’Immorente Invest a atteint 29,6 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2020, en progression de 64% par rapport à la même période une année auparavant. Les loyers consolidés à cette date se sont établis à 25,2 MDH, en hausse de 62% par rapport au premier semestre de 2019, a indiqué l’entreprise dans un communiqué.







Au 2ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires a affiché une hausse de 37% à 13,4 MDH et les loyers ont progressé de 42% à 12,2 MDH comparativement au T2-2019, a fait savoir Immorente Invest, expliquant cette progression par l’élargissement du périmètre des actifs avec les acquisitions du siège de Engie Contracting Al Maghrib et des immeubles de bureaux Atrium et Contempo, et ce malgré la sortie de l’actif Rodia du portefeuille.