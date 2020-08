Le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa, a annoncé, vendredi, que l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS) a autorisé le premier essai clinique sur l’homme d’un vaccin anti-COVID 19 en Espagne. Cet essai de phase 2 examinera comment calibrer le nombre de doses pour générer l’immunité, les différences entre l’administration d’une ou deux doses et l’intervalle de temps qui devrait s’écouler entre les doses, a expliqué M. Illa lors d’une conférence de presse.







Au total, 190 volontaires participeront à cet essai et les résultats sont attendus dans les prochains mois. “Nous verrons comment cela évoluera au cours des prochains mois. Je ne peux rien risquer, ce processus a besoin du temps. Nous devons le faire aussi vite que possible mais en toute sécurité. Nous parlons de quelques mois”, a-t-il ajouté.