Le Haut-commissariat au Plan (HCP), le Système des Nations unies (SNU) au Maroc et la Banque mondiale (BM) ont rendu public, lundi, une “note stratégique” développée conjointement pour approfondir la compréhension de l’impact socio-économique de la pandémie du COVID-19 au Maroc, à travers une approche unique, inclusive et collaborative et formulant des recommandations stratégiques basées sur des données fiables “afin que personne ne soit laissé pour compte”.

Cette “note stratégique” présente la situation pandémique au Maroc à la date de sa publication et expose l’analyse de l’évolution de la situation économique et sociale du pays depuis le début de la crise, en prenant comme référence les résultats des enquêtes et des analyses réalisées par le HCP ainsi que des rapports sur les perspectives économiques au Maroc de la Banque mondiale, indique un communiqué conjoint du HCP, SNU et de la BM. Ladite note présente également les actions entreprises par le Maroc et met en relief les principales recommandations des agences du Système des Nations unies pour accompagner une réponse intégrée et efficace face aux répercussions économiques et sociales de la crise.

Elle appelle à voir, dans la crise, des opportunités à saisir pour une reprise alignée sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), bien informée et inclusive qui ne laisse personne pour compte, précise le communiqué, notant que ses recommandations plaident pour une plus grande attention au suivi de la pauvreté multidimensionnelle, à l’innovation dans la collecte et l’analyse des données contextualisées, à l’investissement dans la continuité des services publiques d’éducation et de santé durant et après la crise, ainsi qu’au renforcement de la régionalisation et la valorisation du rôle de la société civile.

La “note stratégique” et ses différentes recommandations ont l’ambition de servir d’outil de travail pour une réponse socio-économique immédiate, à moyen et long terme au Covid-19 dans un esprit collaboratif de responsabilité partagée pour répondre aux besoins des personnes vulnérables, protéger les emplois et les moyens de subsistance et permettre une reprise progressive et durable de l’économie, ajoute la même source.

Les décisions à prendre dans les prochains mois seront certainement cruciales afin d’atteindre les ODD, souligne le communiqué, relevant que cette “note stratégique” conjointe montre que “la crise appelle un relèvement plus équitable, inclusif et respectueux de l’environnement vers des économies durables et des sociétés plus résilientes, notamment face aux pandémies et aux changements climatiques”.

La version électronique de cette note stratégique est diffusée à partir du 17 août 2020, sur les sites internet du HCP, des agences du SNU et de la Banque mondiale ainsi que sur leurs réseaux sociaux respectifs.